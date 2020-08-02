Під час "антикарантинного" мітингу в Берліні постраждали 18 поліцейських

Під час багатотисячного мітингу противників коронавірусних обмежень у німецькій столиці 1 серпня постраждали 18 поліцейських.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомляє берлінська поліція у своєму Twitter.

За словами правоохоронців, близько 1100 колег було задіяно на цьому складному завданні. 18 із них отримали поранення, 3 лікуються в лікарні.

По дорозі в центр, у районі Нойкельн, з натовпу в поліцію стріляли з піротехнічних пристроїв і кидали камінням.

Оскільки протестувальники під час демонстрації не дотримувались правил гігієни, правоохоронці подали кримінальну скаргу проти організаторів заходу.

Політики також жорстко засудили демонстрантів.

«Так, демонстрації також можливі й в часи корони. Але не в такий спосіб. Відстань, правила гігієни та маски в повсякденному житті служать для захисту всіх нас; давайте ставитися з повагою один до одного», - написав у Twitter міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Про те, що мітингувальники не поважають інших та ставлять під загрозу здоров’я багатьох людей, заявив і правлячий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер. За даними берлінської влади, до участі в суботніх протестних заходах долучилися організації неонацистського спрямування.

Мітинг, у якому взяли участь близько 20 тисяч людей, відбувся на вулиці 17 Липня перед Бранденбурзькими воротами. До цього центром міста пройшла демонстрація за участю орієнтовно 17 тисяч осіб. Вони закликали скасувати всі обмеження та стверджували що «найбільша теорія змови - пандемія корони».

Як повідомляє Worldometers, станом на 2 серпня в Німеччині підтверджено 211 077 випадків захворювання на COVID-19, 9 226 осіб померли.

Фото: dpa