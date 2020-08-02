У Швейцарії визначили основні місця зараження коронавірусом

Основними місцями, де поширюється COVID-19, у Швейцарії стали нічні клуби та ресторани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Згідно з результатами нового дослідження швейцарських органів охорони здоров'я, майже половина нових заражень коронавірусом у Швейцарії відбувається у нічних клубах, ще третина - барах і ресторанах.

Зазначається, що 42% нових випадків захворювання у Швейцарії протягом останніх двох тижнів походять з нічних клубів, ще 27% - з барів та ресторанів.

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Це означає, що 69% випадків захворювання виникають у місцях нічних розваг або закладах харчування.

Водночас не більше 12% хворих людей заразилися від члена родини, лише 8% - від медичного персоналу.