Поліція у Нідерландах арештувала двох учасників акції проти карантину

У нідерландському місті Гаага після акції протесту проти обмежувальних заходів, запроваджених через коронавірус, правоохоронці затримали двох осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

Одного мітингувальника затримали за образу правоохоронця, а другого – з метою встановлення особи.

Загалом мітинг у парку Малівельд проти карантину проходив мирно. Однак деякі присутні явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра. Тож поліція час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов’язкові заходи безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі відбувся мітинг проти карантинних обмежень. У парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації, на акцію зібралися до 1500 людей.