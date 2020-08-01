У Нідерландах – найбільше нових випадків COVID-19 за добу від початку травня

У Нідерландах за добу виявили 431 новий випадок коронавірусу, що є найбільшою добовою кількістю хворих від 7 травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на дані NOS.

“За останні 24 години у Нідерландах було зафіксовано 431 новий випадок коронавірусу. Це найвища добова кількість хворих з 7 травня, коли було зареєстровано 455 випадків”, - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що наразі можливості тестування значно вищі та потужніші, ніж на початку коронакризи.

Майже половина випадків зафіксована в Південній Голландії - 202.