У Нідерландах – найбільше нових випадків COVID-19 за добу від початку травня
Укрінформ
У Нідерландах за добу виявили 431 новий випадок коронавірусу, що є найбільшою добовою кількістю хворих від 7 травня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на дані NOS.
“За останні 24 години у Нідерландах було зафіксовано 431 новий випадок коронавірусу. Це найвища добова кількість хворих з 7 травня, коли було зареєстровано 455 випадків”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що наразі можливості тестування значно вищі та потужніші, ніж на початку коронакризи.
Майже половина випадків зафіксована в Південній Голландії - 202.