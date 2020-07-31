США застосували Глобальний акт Магнітського проти Китаю

Уряд США оголосив про введення санкцій проти однієї урядової структури Китаю, а також її високопоставлених посадовців, причетних до масових арештів і тортур, вчинених проти етнічних меншин в Сінцзянсько-Уйгурському автономному окрузі.

Обмеження запроваджені на підставі Глобального акту Магнітського, йдеться в офіційній заяві Міністерства фінансів США.

Зокрема, вказується, що Сполучені Штати вводять обмеження проти Сінцзянського виробничо-будівельного корпусу (СВБК), який є напіввійськовим формуванням, а також заступника секретаря партії - командувача СВБК та колишнього політичного комісару корпусу.

"Установа та її посадовці покарані за причетність до серйозних порушень прав людини, скоєних проти етнічних меншин у Сінцзяні, в тому числі масові свавільні затримання, жорстоке фізичне насильство та інші зловживання проти уйгурів, тюркського мусульманського населення, яке є корінним народом у Сінцзяні, а також інших етнічних меншин у регіоні", - зауважили в Мінфіні США.

При цьому підкреслюється, що санкції проти Китаю введені на підставі Глобального акту Магнітського щодо відповідальності за порушення прав людини.

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"Сполучені Штати вважають обов'язком застосовувати всю повноту своїх повноважень у фінансовій сфері для притягнення до відповідальності тих, хто порушує права людини в Сінцзяні та в усьому світі", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Як повідомлялося, Глобальний акт Магнітського був прийнятий у грудні 2016 року. Він дозволяє (хоча не вимагає) від Президента США вводити санкції проти фізичних та юридичних осіб по всьому світу, причетних до корупції, вбивств, тортур та інших грубих порушень прав людини. Крім того, обмеження можуть застосовуватися проти осіб, які звужують свободи громадян щодо віросповідання, висловлювання думок, проведення зібрань, проведення демократичних виборів. При цьому, особи, які допомагали діям порушників прав людини, також можуть потрапити під санкції Сполучених Штатів.