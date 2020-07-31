США розширили санкції щодо металу, який Іран використовує у ядерних програмах

США розширюють дію санкцій щодо поставок металу до Ірану, який використовується ним у ядерних, військових та ракетно-балістичних програмах.

Про це йдеться у заяві державного секретаря Майка Помпео.

"Іранські ядерні, балістичні ракети та військові програми становлять серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці. З метою протидії цим загрозам, я оголошую про значне розширення сфери застосування санкцій, пов'язаних з металами, що реалізуються Державним департаментом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мова йде про 22 матеріали, які використовуються у ядерних, військових або балістичних ракетних програмах Ірану.

"Ті, хто свідомо передають такі матеріали Ірану, підлягають покаранню відповідно до розділу 1245 Закону про свободу та Акту про нерозповсюдження щодо Ірану", - йдеться у документі.

Як відзначив Помпео, санкційний тиск збережеться, "допоки Іран не почне поводити себе як нормальна країна".

Читайте також: Боррель назвав єдиний інструмент для контролю за ядерною програмою Ірану

Як повідомлялося, США послідовно запроваджують санкції проти Ірану з метою обмеження його дій, спрямованих на посилення напруження в регіоні Близького сходу, а також недопущення розвитку ракетно-ядерних програм, що загрожують світу загалом.

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших компаній, що діють у металургійному секторі Ірану, а також їхніх торговельних агентів, зареєстрованих за кордоном, що дозволяють режиму у Тегерані зберігати агресивну поведінку.