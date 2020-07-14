Боррель назвав єдиний інструмент для контролю за ядерною програмою Ірану

Підписаний п’ять років тому Спільний всеосяжний план дій (СВПД, англ. – JCPOA) залишається єдиним інструментом для міжнародного контролю за ядерною програмою Ірану.

Таке переконання висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель у заяві з нагоди 5-ї річниці укладення цього документа.

"Сьогодні збереження цієї угоди є важливим, як ніколи… СВПД залишається єдиним інструментом, який надає міжнародному співтовариству необхідні гарантії стосовно ядерної програми Ірану. Він включає "ядерні" зобов’язання Ірану в обмін на скасування санкцій міжнародного співтовариства з перспективою нормалізації торгівельних та економічних стосунків з Іраном. Угода також створює безпрецедентні умови для моніторингу і верифікації з боку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)", - зауважив Боррель.

За його словами, повна імплементація цієї угоди всіма сторонами залишається критично важливою, оскільки цей документ є історичним досягненням в сфері глобального нерозповсюдження ядерної зброї та важливим елементом регіональної та глобальної стабільності.

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Водночас високий представник нагадав, що у травні 2018 року США вирішили вийти з СВПД. Проте решта учасників Угоди і далі спільно працюють над вирішенням, у межах угоди, питань щодо імплементації у ядерній сфері, а також більш широких наслідків виходу Сполучених Штатів із СВПД та поновлення санкцій.

"Як координатор Спільної комісії СВПД я рішуче налаштований робити все можливе разом із рештою учасників СВПД та міжнародним співтовариством, щоб зберегти цю угоду", - зауважив Боррель.

Він наголосив, що міжнародне співтовариство має повною мірою використати цей інструмент, адже у майбутньому можливість настільки широкого контролю за ядерною програмою Ірану може й не з’явитися.

Як повідомляв Укрінформ, СВПД щодо ядерної програми Ірану був укладений у Відні у 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року Сполучені Штати з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди та поновили санкції проти Ірану.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija