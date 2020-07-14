Боррель назвав єдиний інструмент для контролю за ядерною програмою Ірану

Боррель назвав єдиний інструмент для контролю за ядерною програмою Ірану

Укрінформ
Підписаний п’ять років тому Спільний всеосяжний план дій (СВПД, англ. – JCPOA) залишається єдиним інструментом для міжнародного контролю за ядерною програмою Ірану.

Таке переконання висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель у заяві з нагоди 5-ї річниці укладення цього документа.

"Сьогодні збереження цієї угоди є важливим, як ніколи… СВПД залишається єдиним інструментом, який надає міжнародному співтовариству необхідні гарантії стосовно ядерної програми Ірану. Він включає "ядерні" зобов’язання Ірану в обмін на скасування санкцій міжнародного співтовариства з перспективою нормалізації торгівельних та економічних стосунків з Іраном. Угода також створює безпрецедентні умови для моніторингу і верифікації з боку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)", - зауважив Боррель.

За його словами, повна імплементація цієї угоди всіма сторонами залишається критично важливою, оскільки цей документ є історичним досягненням в сфері глобального нерозповсюдження ядерної зброї та важливим елементом регіональної та глобальної стабільності.

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Водночас високий представник нагадав, що у травні 2018 року США вирішили вийти з СВПД. Проте решта учасників Угоди і далі спільно працюють над вирішенням, у межах угоди, питань щодо імплементації у ядерній сфері, а також більш широких наслідків виходу Сполучених Штатів із СВПД та поновлення санкцій.

"Як координатор Спільної комісії СВПД я рішуче налаштований робити все можливе разом із рештою учасників СВПД та міжнародним співтовариством, щоб зберегти цю угоду", - зауважив Боррель.

Він наголосив, що міжнародне співтовариство має повною мірою використати цей інструмент, адже у майбутньому можливість настільки широкого контролю за ядерною програмою Ірану може й не з’явитися.

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Як повідомляв Укрінформ, СВПД щодо ядерної програми Ірану був укладений у Відні у 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року Сполучені Штати з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди та поновили санкції проти Ірану.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija

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