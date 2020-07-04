ЄС закликав учасників ядерної угоди з Іраном відповісти на занепокоєння країни

Іран занепокоєний виконанням ядерної угоди іншими її підписантами, зокрема, Францією, Німеччиною і Великобританією.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яка оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Я отримав лист від міністра закордонних справ Ірану, яке стосується проблем в імплементації з боку Франції, Німеччини та Великобританії відповідно до СВПД для розгляду спільною комісією з врегулювання через Механізм врегулювання суперечок, як це передбачено параграфом 36 Угоди. Як я зазначав раніше, Механізм з врегулювання суперечок вимагає інтенсивних зусиль від всіх сторін у дусі доброї волі. Як Координатор спільної комісії, я очікую, що всі учасники СВПД підійдуть до цього процесу в дусі рамкових домовленостей СВПД", - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

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Як йдеться у повідомленні, спільна комісія, яка несе відповідальність за виконання угоди за умовами договору, вперше з 2016 року зустрілася для обговорення виконання СВПД та розв'язання нагальних питань, які були винесені на розгляд учасників угоди її координатором (Високим представником ЄС – ред.)

"Оскільки ми наближаємось до 5-ї річниці СВПД, я хочу скористатися нагодою, щоб наголосити на важливості цієї угоди. СВПД є історичним досягненням глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження, яке робить внесок у регіональну та глобальну безпеку. Я маю намір продовжувати працювати з учасниками СВПД та міжнародною спільнотою, щоб зберегти угоду". – наголосив Боррель.

Як вже повідомляв Укрінформ, СВПД щодо ядерної програми Ірану був укладений у Відні у 2015 році. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз. У травні 2018 року Сполучені Штати за ініціативи президента Трампа вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.

14 січня поточного року міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії направили Високому представнику ЄС, який головує у СВПД, офіційний лист із запитом на активацію передбаченого "ядерною угодою" механізму врегулювання суперечок, який передбачає розгляд виконання Іраном власних зобов’язань у рамках СВПД під час засідань Спільної комісії з врегулювання.