На півдні Франції згоріли 165 гектарів лісу

Унаслідок масштабної пожежі в ніч проти п’ятниці на південному заході Франції у містечку Англет згоріло 165 гектарів соснового лісу.

Про це повідомляє газета Ouest-France.

«В результаті пожежі в ніч проти 31 липня в лісі в Англет згоріло 165 гектарів соснових насаджень», - йдеться у повідомленні.

Наразі полум’я вже взяте під контроль завдяки плідній роботі 150 пожежників, проте його джерело ще не знайдено, і тому існує загроза повторного загорання.

#Anglet #incendie Le feu s'approche des zones habitées. Des dizaines de riverains évacués vers des centres d'hébergement pic.twitter.com/h2IH09SJb5 — Ville d'Anglet (@VilleAnglet) July 30, 2020

Саме засуха й сильні пориву вітру в регіоні сприяли поширенню полум’я, що призвело до втрати понад 150 гектарів лісу.

Слідчі вже проводять розслідування та не виключають, що причиною масштабної пожежі на південному заході Франції став саме підпал. В разі встановлення злочинного умислу порушникам загрожує штраф до 100 тисяч євро та ув’язнення від 5 до 7 років.

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Зазначається, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Фото: Twitter