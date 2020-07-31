На півдні Франції згоріли 165 гектарів лісу

На півдні Франції згоріли 165 гектарів лісу

Фото, відео
Укрінформ
Унаслідок масштабної пожежі в ніч проти п’ятниці на південному заході Франції у містечку Англет згоріло 165 гектарів соснового лісу.

Про це повідомляє газета Ouest-France.

«В результаті пожежі в ніч проти 31 липня в лісі в Англет згоріло 165 гектарів соснових насаджень», - йдеться у повідомленні.

Наразі полум’я вже взяте під контроль завдяки плідній роботі 150 пожежників, проте його джерело ще не знайдено, і тому існує загроза повторного загорання.

Саме засуха й сильні пориву вітру в регіоні сприяли поширенню полум’я, що призвело до втрати понад 150 гектарів лісу.

Слідчі вже проводять розслідування та не виключають, що причиною масштабної пожежі на південному заході Франції став саме підпал. В разі встановлення злочинного умислу порушникам загрожує штраф до 100 тисяч євро та ув’язнення від 5 до 7 років.

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Зазначається, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Фото: Twitter

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