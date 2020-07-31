На півдні Франції згоріли 165 гектарів лісу
Про це повідомляє газета Ouest-France.
«В результаті пожежі в ніч проти 31 липня в лісі в Англет згоріло 165 гектарів соснових насаджень», - йдеться у повідомленні.
Наразі полум’я вже взяте під контроль завдяки плідній роботі 150 пожежників, проте його джерело ще не знайдено, і тому існує загроза повторного загорання.
#Anglet #incendie Le feu s'approche des zones habitées. Des dizaines de riverains évacués vers des centres d'hébergement pic.twitter.com/h2IH09SJb5— Ville d'Anglet (@VilleAnglet) July 30, 2020
Саме засуха й сильні пориву вітру в регіоні сприяли поширенню полум’я, що призвело до втрати понад 150 гектарів лісу.
Ça n'arrêt pas pic.twitter.com/HcYTFIEGHu— Leonardo Iglesias (@LeoIglotti) July 30, 2020
Слідчі вже проводять розслідування та не виключають, що причиною масштабної пожежі на південному заході Франції став саме підпал. В разі встановлення злочинного умислу порушникам загрожує штраф до 100 тисяч євро та ув’язнення від 5 до 7 років.
Зазначається, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Фото: Twitter