На Дніпропетровщині горів ліс

На Дніпропетровщині горів змішаний ліс поблизу села Новокурськ Широківського району.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

“27 липня о 17:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу за межами села Новокурськ Широківського району. За викликом направлено відділення 17 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на відкритій території. Зайнялась суха трава. Звідти вогонь поширився на територію Широківського лісництва”, - йдеться в повідомленні.

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До місця пожежі додатково були залучені відділення 61 та 11 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, вогнеборці Гречаноподівської місцевої пожежної команди, а також співробітники лісового господарства.

Пожежу локалізовано о 22:37 та ліквідовано о 00:25.

Вогнем знищено суху траву та підстилку змішаного лісу, а також пошкоджено хвойні та листові дерева. Загальна площа пожежі склала 8 га.

Фото: ДСНС