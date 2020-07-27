На Луганщині вогонь знищив 40 гектарів пшениці

У Сватівському районі Луганської області вогнем знищено пшеницю на площі 40 га.

Про це повідомляє ДСНС.

“26 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Ковалівка Сватівського району на полі ПП агрофірма «Стельмахівська» (загальна площа 103 га) виникла пожежа пшениці на корені”, - йдеться у повідомленні.

О 16 год. 10 хв. пожежу ліквідовано. Вогнем знищено пшеницю на площі 40 га та врятовано пшеницю на площі 63 га.

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До гасіння залучалося 19 чоловік та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Фото: ДСНС