Трамп передумав переносити вибори президента

Чинний глава Білого дому публічно відмовився від ідеї перенести президентські вибори у звязку з епідемією коронавірусу.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я не хочу переносити, я хочу провести ці вибори", - наголосив Трамп.

Однак він зауважив, що його непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яка була обрана альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.

"Я не хочу чекати три місяці, а потім з'ясувати, що бюлетені загубились, а вибори визнані недійсними", - сказав чинний глава Білого дому, додавши, що це йому підказує здоровий глузд.

"Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати", - додав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер президент США запропонував перенести президентські вибори з початку листопада на пізніший термін через пандемію коронавірусу.

Невдовзі впливові однопартійці Трампа в Сенаті США, який контролюється республіканською більшістю, заявили, що не підтримують цієї ініціативи. Вони висловили сподівання, що голосування все ж таки можна буде провести за безпосередньої присутності виборців.

Фото: The Whute House