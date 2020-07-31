Однопартійці Трампа не підтримали його намір перенести президентські вибори

Республіканці в Сенаті США відхилили пропозицію глави Білого дому відкласти президентські вибори у звязку з пандемією коронавірусу.

Про це заявив голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем, який вважається близьким союзником президента Трампа, пише The Hill.

"Я також (як і президент США – ред.) стурбований тим, що надсилання виборцями бюлетенів поштою має стати єдиним способом голосування. Однак я не вважаю, що ми мусимо переносити вибори", - заявив впливовий однопартієць Трампа.

Він нагадав, що в його штаті, Південній Кароліні, минулого місяця успішно відбулися праймеріз. "Думаю, ми зможемо безпечно провести персональне голосування й у листопаді", - зауважив Грем.

Сенатор ще раз підкреслив, що "відкладення виборів, очевидно, не є гарною ідеєю".

Як повідомлялося, через загрозу COVID-19 Дональд Трамп виступив з ініціативою перенести голосування на виборах президента США, запланованих на 3 листопада.

Господар Білого дому вважає, що спосіб проведення голосування поштою, обраний як альтернатива, буде невірогідним для точного визначення результатів виборів.