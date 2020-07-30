Трамп пропонує перенести президентські вибори у США
Про це глава Білого дому написав у Twitter.
«Із голосуванням поштою вибори 2020 року будуть найбільш недостовірними і шахрайськими в історії. Це буде великою ганьбою для США. Потрібно перенести вибори, щоб люди змогли правильно, надійно й безпечно голосувати», - заявив Трамп.
Як зазначає Sky News, Трамп написав цей твіт на тлі повідомлень, що штати хочуть спростити голосування поштою під час пандемії коронавірусу в країні.
Згідно з американським законодавством, дати голосування визначаються Конгресом США. Більш того, у Конституції США не прописані положення про перенесення інавгурації новообраного президента США.
Також наразі у США відкидають, що голосування поштою переросте у масштабне шахрайство з підрахунком голосів.
Як повідомлялося, вибори президента США заплановані на 8 листопада цього року.
Фото: The White House