Трамп пропонує перенести президентські вибори у США

Президент США Дональд Трамп за 96 днів до президентських виборів порушив питання щодо перенесення голосування у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Із голосуванням поштою вибори 2020 року будуть найбільш недостовірними і шахрайськими в історії. Це буде великою ганьбою для США. Потрібно перенести вибори, щоб люди змогли правильно, надійно й безпечно голосувати», - заявив Трамп.

Як зазначає Sky News, Трамп написав цей твіт на тлі повідомлень, що штати хочуть спростити голосування поштою під час пандемії коронавірусу в країні.

Згідно з американським законодавством, дати голосування визначаються Конгресом США. Більш того, у Конституції США не прописані положення про перенесення інавгурації новообраного президента США.

Також наразі у США відкидають, що голосування поштою переросте у масштабне шахрайство з підрахунком голосів.

Як повідомлялося, вибори президента США заплановані на 8 листопада цього року.

Фото: The White House