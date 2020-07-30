Туреччина відправила підрозділи збройних сил на навчання в Азербайджан

Туреччини направила до Азербайджану підрозділи збройних сил для участі у спільних -масштабних тактичних та льотно-тактичних навчаннях за участю сухопутних та військово-повітряних сил.

Навчання стартують 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на міністерство оборони Азербайджану.

«У спільних навчаннях будуть задіяні військовослужбовці, бронетехніка, артилерійські установки та міномети, а також військова авіація та засоби ППО армій двох країн», - повідомило Міноборони Туреччини.

Навчання за участю військової авіації відбудуться з 29 липня по 10 серпня - у Баку, Нахчивані, Гянджі, Курдамірі та Євласі, за участю сухопутних військ - з 1 по 5 серпня в Баку та Нахчівані.

Масштабні військові навчання ЗС Азербайджану й Туреччини стартують на фоні загострення відносин між Баку та Єреваном.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції на Товузському напрямку державного кордону із залученням артилерії. Унаслідок боїв, що точилися в ніч на 13 липня, загинули чотири азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Водночас пресслужба міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців дістали легкі ушкодження.