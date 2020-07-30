Туреччина відправила підрозділи збройних сил на навчання в Азербайджан

Туреччина відправила підрозділи збройних сил на навчання в Азербайджан

Укрінформ
Туреччини направила до Азербайджану підрозділи збройних сил для участі у спільних -масштабних тактичних та льотно-тактичних навчаннях за участю сухопутних та військово-повітряних сил.

Навчання стартують 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на міністерство оборони Азербайджану.

«У спільних навчаннях будуть задіяні військовослужбовці, бронетехніка, артилерійські установки та міномети, а також військова авіація та засоби ППО армій двох країн», - повідомило Міноборони Туреччини.

Навчання за участю військової авіації відбудуться з 29 липня по 10 серпня - у Баку, Нахчивані, Гянджі, Курдамірі та Євласі, за участю сухопутних військ - з 1 по 5 серпня в Баку та Нахчівані.

Масштабні військові навчання ЗС Азербайджану й Туреччини стартують на фоні загострення відносин між Баку та Єреваном.

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Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції на Товузському напрямку державного кордону із залученням артилерії. Унаслідок боїв, що точилися в ніч на 13 липня, загинули чотири азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Водночас пресслужба міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців дістали легкі ушкодження.

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