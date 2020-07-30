Білорусь посилює кордон з Росією

Білорусь посилює свої кордони через затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, пише Белта.

"Державний прикордонний комітет посилить оперативне прикриття державних кордонів. І в тому числі кордон з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені", - сказав він.

Раніше правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч проти 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.