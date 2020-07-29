У Канаді коронавірус подолали вже понад 100 тисяч осіб
Про це свідчать оприлюднені урядом Канади дані.
Таким чином, станом на вечір вівторка на території країни залишалося всього 14 860 активних випадків COVID-19.
Водночас з березня недуга забрала 8 912 життів, а медичну перевірку на інфікування пройшло 3 899 192 канадця, що становить більше 10% від загального населення країни. Смертність від викликаних вірусом ускладнень становить приблизно 7,7%.
Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Протягом останніх тижнів у більшості регіонів країни продовжують запроваджувати подальші послаблення карантину.
Наразі в закладах охорони здоров’я Канади вже немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість смертельних випадків від COVID-19.
Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже зареєстрували понад 151 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця серпня.