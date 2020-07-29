У Канаді коронавірус подолали вже понад 100 тисяч осіб

Від початку глобальної пандемії від нового коронавірусу у Канаді успішно вилікувалося вже 100 134 особи.

Про це свідчать оприлюднені урядом Канади дані.

Таким чином, станом на вечір вівторка на території країни залишалося всього 14 860 активних випадків COVID-19.

Водночас з березня недуга забрала 8 912 життів, а медичну перевірку на інфікування пройшло 3 899 192 канадця, що становить більше 10% від загального населення країни. Смертність від викликаних вірусом ускладнень становить приблизно 7,7%.

Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася. Протягом останніх тижнів у більшості регіонів країни продовжують запроваджувати подальші послаблення карантину.

Наразі в закладах охорони здоров’я Канади вже немає напливу хворих, як і в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість смертельних випадків від COVID-19.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже зареєстрували понад 151 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця серпня.