У Канаді онлайн-продажі подвоїлися під час карантину

У Канаді під час пандемії COVID-19 й запроваджених у зв’язку із нею карантинних заходів онлайн-продажі зросли майже вдвічі.

Про це йдеться у підготовленому Статистичним бюро Канади звіті, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“З лютого до травня 2020 року загальні роздрібні продажі впали на 17,9%. Водночас роздрібні онлайн-продажі майже подвоїлися (+99,3%)”, - стверджує Статистичне бюро Канади.

Зазначається, що рекордних 3,9 млрд канадських дол. (близько 3 млрд дол США) онлайн-продажі в Канаді досягли у травні, хоча у лютому їх обсяг становив лише 2 млрд канадських дол. (близько 1,5 млрд дол. США). “Порівнюючи рік до року, онлайн-продажі більш ніж подвоїлися, зрісши у порівнянні із травнем 2019-го на 110,8%”, - зауважується у звіті.

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Бюро звертає увагу, що з кожним роком пропорція онлайн складової у загальній торгівлі в Канаді зростає. Так, у 2016-му онлайн купувалися лише 2,4% товарів і послуг, а в 2019-му вже 4.0%. “Вплив COVID-19 досяг піку у квітні, коли пропорція роздрібної онлайн-торгівлі підскочила до рекордних 11,4%, у порівнянні із 3,8% в квітні 2019-го. У травні, коли підприємствам роздрібної торгівлі Канади дозволили здійснювати більше операцій у магазинах, пропорція онлайн продажів склала 10.0%”, - підсумовується у документі.

Станом на вечір понеділка, 27 липня, на території Канади залишалося більше 14 тис активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала життя 8901 канадця.