Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина Трампа за фейк про коронавірус

Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина Трампа за фейк про коронавірус

Укрінформ
Соціальна мережа Twitter заблокувала на 12 годин обліковий запис сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого через те, що він оприлюднив відеоролик, що містить дезінформацію про коронавірус.

Про це інформує портал Vice.

"Twitter тимчасово заблокував обліковий запис, що належить Дональду Трампу-молодшому, синові президента США Дональда Трампа, після того, як він опублікував контент, який порушує політику компанії щодо запобігання дезінформації, пов’язаний з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

В період дії "тимчасового вимкнення", так це називає Twitter, Трамп-молодший не зможе публікувати твіти, а також ретвітити чи вподобувати інші дописи. Водночас він зможе мати доступ до особистих повідомлень.

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Причиною блокування стало посилання у дописі сина Трампа на відео, де містяться "численні фальсифікації та неперевірені заяви про COVID-19 та його лікування". Наразі допис недоступний.

"Твіти з цим відео порушують нашу політику щодо боротьби з дезінформацією про COVID-19. Ми вжили заходів відповідно до нашої політики", — зазначив речник Twitter.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків коронавірусу, зокрема 656 853 летальних випадків, одужали від недуги 10 253 211 осіб.

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