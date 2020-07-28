Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина Трампа за фейк про коронавірус

Соціальна мережа Twitter заблокувала на 12 годин обліковий запис сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого через те, що він оприлюднив відеоролик, що містить дезінформацію про коронавірус.

Про це інформує портал Vice.

"Twitter тимчасово заблокував обліковий запис, що належить Дональду Трампу-молодшому, синові президента США Дональда Трампа, після того, як він опублікував контент, який порушує політику компанії щодо запобігання дезінформації, пов’язаний з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

В період дії "тимчасового вимкнення", так це називає Twitter, Трамп-молодший не зможе публікувати твіти, а також ретвітити чи вподобувати інші дописи. Водночас він зможе мати доступ до особистих повідомлень.

Причиною блокування стало посилання у дописі сина Трампа на відео, де містяться "численні фальсифікації та неперевірені заяви про COVID-19 та його лікування". Наразі допис недоступний.

"Твіти з цим відео порушують нашу політику щодо боротьби з дезінформацією про COVID-19. Ми вжили заходів відповідно до нашої політики", — зазначив речник Twitter.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків коронавірусу, зокрема 656 853 летальних випадків, одужали від недуги 10 253 211 осіб.