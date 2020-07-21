Facebook заблокував групу, яка поширювала фейки про коронавірус

Facebook закрив одну з найбільших "антимаскових" груп на своїй платформі за порушення політики щодо дезінформації про COVID-19.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що група Unmasking America (Демаскування Америки) мала понад 9000 учасників. У розділі “Про себе” причиною створення було “поширення правди про маски”. У групі було кілька міфів, які вже натомість неодноразово розвінчувалися, про те, що маски нібито перешкоджають вільному надходженню кисню та чинять негативний психологічний вплив. “Це психологічний якір для придушення, поневолення та когнітивної покори. Коли ви носите маску, ви підтверджуєте, що всі люди небезпечні, інфекційні та загрозливі”, - йшлося в одному з дописів.

Як зазначає The Verge, це одна з десятків таких груп, яку легко знайти у Facebook за запитом “демаскування”. Деякі з них приватні, тобто адміністратор групи має затвердити нових членів, перш ніж вони долучаться. Ці групи у Facebook створюються для людей, які не хочуть носити маски. Тим часом Американські центри контролю та профілактики захворювань рекомендують людям носити маски у всіх зонах загального користування, що повинно обмежити поширення вірусу.

Facebook здійснював спроби зупинити потік дезінформації щодо коронавірусної хвороби. Зокрема, зазначається, що компанія поставила 50 мільйонів попереджувальних знаків на пости, пов’язані з COVID-19, а з 1 березня 2,5 мільйона дописів про продаж масок, санітайзерів та тестових наборів вилучили з платформи.

Фото: АА