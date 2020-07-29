У Румунії вже понад тиждень – більш як тисяча випадків COVID-19 за добу

У Румунії за минулу добу виявлено 1 182 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Romania-Insider.

"За минулі 24 години в Румунії збільшилася кількість випадків коронавірусу на 1 182. Станом на середу, 29 липня, в країні вже загалом 48 235 випадків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість нових випадків коронавірусу в країні перевищує тисячу вже 8 день поспіль.

Водночас, 30 316 людей вже одужали від COVID-19. За офіційними даними, в країні вже загинуло від коронавірусу 2 269 людей.

Раніше повідомлялося, що у Румунії маски будуть обов’язковими на масових заходах на відкритому повітрі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 липня у світі зафіксовано 16 893 532 випадки коронавірусу, з них 663 476 - летальні, 10 456 398 осіб одужали.

Фото: OCTAV GANEA/INQUAM PHOTOS