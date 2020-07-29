Трамп запевняє, що не обговорював з Путіним “змову” РФ з талібами

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не обговорював з російським лідером Володимиром Путіним замовні вбивства американських військових в Афганістані, вчинені талібами на замовлення Кремля, про які повідомлялося раніше.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю Axios.

"Президент Трамп ніколи не спілкувався з Володимиром Путіним щодо даних розвідки, які свідчать про те, що РФ платила талібам за вбивства американських військових", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ця тема не піднімалася під час останньої телефонної розмови очільників двох держав, що відбулася 23 липня.

«Ні, метою цієї телефонної розмови було обговорення інших речей, і відверто кажучи, багато хто називає це питання [зв'язків РФ з Талібаном] фейковими новинами. <...> Я ніколи не обговорював це з [Путіним], ні», - сказав Трамп.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи пов'язано це з тим, що американський президент не довіряє американським розвідувальним органам, Трамп відповів йому, що «ніхто ніколи не згадує Китай».

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«Знаєте, що цікаво? Ніхто ніколи не згадує про Китай - завжди тільки Росія, Росія, Росія. Якщо ми зможемо щось зробити разом з РФ в питанні контролю над ядерним озброєнням, що є дуже великою проблемою - набагато більшою, ніж глобальне потепління, для реального світу це буде чудово», - заявив глава Білого дому.

Як повідомлялося, авторитетні американські видання, посилаючись на джерела у розвідувальних колах, написали, що російська розвідка пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивство американських військових або солдатів коаліції у Афганістані.

Згідно з даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на військових коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний з останніми вбивствами у Європі.

Крім того, як стверджується у матеріалі The New York Times, президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще у березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не відреагувала на ці дані.

США та ісламістське угруповання «Талібан» 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.

Фото: The White House