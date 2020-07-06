Помпео викликають до Конгресу на слухання щодо змови РФ з талібами

Палата представників Конгресу США офіційно викликала на слухання держсекретаря Майкла Помпео, щоб з'ясувати, як адміністрація Трампа реагує на дані про підкуп талібів з боку РФ за вбивства американських військових в Афганістані.

Про це йдеться в офіційному повідомленні про слухання, оприлюдненому комітетом у міжнародних справах Палати представників США.

У документі вказується, що на слухання за темою: "Винагорода Росії за (вбивства – ред.) американських військових: Чому адміністрація залишила це без відповіді?" запрошені держсекретар США Майкл Помпео та колишній в.о. директора ЦРУ Майкл Морелл.

Слухання призначені на четвер, 9 липня. При цьому додається, що можуть бути викликані додаткові свідки.

Поки що невідомо, чи підтвердили запрошені посадовці свою участь.

Як повідомлялося, американське видання The New York Times минулого місяця розповіло про виявлені американською розвідкою факти, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.