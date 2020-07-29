У Мецці розпочався хадж в умовах пандемії

У Мецці в умовах пандемії коронавірусу розпочався хадж, паломникам надали спеціальний одяг, їжу і воду завчасно розфасували.

Про це повідомляє АР.

"Замість того, щоб стояти і молитися пліч-о-пліч у морі з людей різних верств суспільства, цього року паломники дотримуються соціальної дистанції - стоять окремо і переміщуються невеликими групами по 20 осіб, щоб обмежити вплив і потенційну передачу коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Цього року загалом 1000 осіб, які вже проживають в Саудівській Аравії, були відібрані для участі в хаджі. Дві третини присутніх - представники 160 різних національностей, які зазвичай були б представлені в Мецці під час хаджу. Ще третина - саудівські співробітники служби безпеки і медперсонал.

Цього року міжнародним ЗМІ не дозволили висвітлювати хадж з Мекки. Замість цього уряд Саудівської Аравії транслював наживо Велику мечеть, показуючи обмежену кількість паломників.

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Під час перших обрядів хаджу мусульмани обходять Каабу (метафоричний дім Бога і єдність Бога в ісламі) проти годинникової стрілки сім разів, читаючи молитви, потім ідуть між двома пагорбами, де, як вважається, бігла дружина Ібрагіма, Агарь, у пошуках води для свого сина, який помирає, перш ніж Бог створив колодязь Замзам, який працює донині.

Цього року паломники зможуть пити воду з цього колодязя, розлиту виключно в пляшки. Камінці для вигнання зла, які зазвичай збирають паломники маршрутами хаджу, будуть стерилізовані і також заздалегідь упаковані.

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Паломників також забезпечили індивідуальними молитовними килимками і спеціальним одягом для хаджу, в який вшиті нитки за спеціальною нанотехнологією, що допомагає вбивати бактерії, а також робить одяг водостійким.

Їм були надані парасольки для захисту від сонця, рушники, мило, дезінфікуючі засоби та інші предмети першої необхідності, а також онлайн-сесії різними мовами з роз'ясненнями правил хаджу в умовах пандемії коронавірусу.

Фото: djournal.com