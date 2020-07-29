У Канаді розбився невеликий літак, є загибла

Унаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака поблизу канадського міста Стейв Лейк загинула одна людина, ще одна отримала травми.

Про це повідомляє CBC із посиланням на заяву Канадської королівської кінної поліції.

«66-річна Ерісса Йонг-Вілсон загинула та ще одна людина отримала травми в результаті авіакатастрофи одномоторного літака типу Cessna на півночі Стейв Лейка близько 17:30 за місцевим часом», - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, 21-річну жінку було одразу госпіталізовано внаслідок авіатрощі.

Вже відомо, що загибла мала великий досвід керування літаків, адже була членкинею місцевого авіаційно-спортивного клубу.

Наразі триває слідство, яке повинно з’ясувати всі обставини трагедії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у швейцарських Альпах внаслідок аварії невеликого туристичного літака загинули щонайменше чотири людини.

Фото: Abbotsford Flying Club