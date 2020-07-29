У Канаді розбився невеликий літак, є загибла

У Канаді розбився невеликий літак, є загибла

Укрінформ
Унаслідок авіакатастрофи легкомоторного літака поблизу канадського міста Стейв Лейк загинула одна людина, ще одна отримала травми.

Про це повідомляє CBC із посиланням на заяву Канадської королівської кінної поліції.

«66-річна Ерісса Йонг-Вілсон загинула та ще одна людина отримала травми в результаті авіакатастрофи одномоторного літака типу Cessna на півночі Стейв Лейка близько 17:30 за місцевим часом», - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, 21-річну жінку було одразу госпіталізовано внаслідок авіатрощі.

Вже відомо, що загибла мала великий досвід керування літаків, адже була членкинею місцевого авіаційно-спортивного клубу.

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Наразі триває слідство, яке повинно з’ясувати всі обставини трагедії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у швейцарських Альпах внаслідок аварії невеликого туристичного літака загинули щонайменше чотири людини.

Фото: Abbotsford Flying Club

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