У швейцарських Альпах розбився літак - четверо загиблих

У швейцарських Альпах внаслідок аварії невеликого туристичного літака загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Невеликий туристичний літак розбився сьогодні у швейцарських Альпах. Загинули четверо людей, які перебували на борту", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертвами аварії стали громадяни Швейцарії та Австрії.

Авіакатастрофа сталася о 12.25 в районі Глетшершпітце, у муніципалітеті Блаттен в кантоні Вале.

Як повідомлялося, напередодні в американському штаті Юта внаслідок падіння легкого одномоторного літака у житловому районі міста Вест-Джордан загинули щонайменше троє людей.