У швейцарських Альпах розбився літак - четверо загиблих
Укрінформ
У швейцарських Альпах внаслідок аварії невеликого туристичного літака загинули щонайменше чотири людини.
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Невеликий туристичний літак розбився сьогодні у швейцарських Альпах. Загинули четверо людей, які перебували на борту", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертвами аварії стали громадяни Швейцарії та Австрії.
Авіакатастрофа сталася о 12.25 в районі Глетшершпітце, у муніципалітеті Блаттен в кантоні Вале.
Як повідомлялося, напередодні в американському штаті Юта внаслідок падіння легкого одномоторного літака у житловому районі міста Вест-Джордан загинули щонайменше троє людей.