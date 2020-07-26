У швейцарських Альпах розбився літак - четверо загиблих

У швейцарських Альпах розбився літак - четверо загиблих

Укрінформ
У швейцарських Альпах внаслідок аварії невеликого туристичного літака загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Невеликий туристичний літак розбився сьогодні у швейцарських Альпах. Загинули четверо людей, які перебували на борту", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертвами аварії стали громадяни Швейцарії та Австрії.

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Авіакатастрофа сталася о 12.25 в районі Глетшершпітце, у муніципалітеті Блаттен в кантоні Вале.

Як повідомлялося, напередодні в американському штаті Юта внаслідок падіння легкого одномоторного літака у житловому районі міста Вест-Джордан загинули щонайменше троє людей.

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