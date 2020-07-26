У штаті Юта літак впав на будинок, троє загиблих

В американському штаті Юта внаслідок падіння легкого одномоторного літака у житловому районі міста Вест-Джордан загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє Deseret News.

"Одномоторний літак, що перевозив шістьох людей, впав на будинок близько 13:30 суботи, внаслідок аварії загинули 9-місячна дитина, жінка та чоловік, який був пілотом літака", - йдеться у повідомленні.

Ще четверо осіб постраждали внаслідок аварії: доросла жінка, 2-річна дитина, 12-річна дитина, які були пасажирами літака, та 72-річна жінка, на будинок якої впав літак.

Фото: Yukai Peng, Deseret News