У Німеччині спортивний літак врізався у будинок, загинули троє людей

На північному заході Німеччини легкий спортивний літак моделі TL 96 врізався у житловий будинок, троє людей загинули.

Про це, як повідомляє Укрінформ, пише Rheinische Post.

«Невеликий літак зазнав аварії в житловому районі міста Везель у суботу вдень. За попередньою інформацією, загинули троє людей, серед них двоє чоловіків, які були в літаку», - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих також мешканка квартири на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, яка померла від важких опікових травм у машині швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Ще двоє людей отримали поранення, але були врятовані. Після обшуку квартири знайшли також живу дворічну дитину – дочку загиблої жінки.

Квартира верхнього поверху будинку повністю знищена, повідомляє пожежна служба. Пожежу вдалося швидко загасити.

Фото: Christoph Reichwein (crei)