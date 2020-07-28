Генпрокурор США назвав протести у Портленді атакою на уряд

Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що спроби штурму й підпалу ультраправими протестувальниками федерального суду в Портленді (штат Орегон), слід розцінювати не як звичайні протести, а як "атаку" на уряд країни.

Про це він заявив 28 липня, під час слухань у Юридичному комітеті Палати представників США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там люди збираються навколо суду, намагаються прорватися, розпалюють пожежі, жбурляють важкі предмети, використовують вибухівку та наносять поранення поліцейським",- зауважив генпрокурор.

У цьому зв'язку він нагадав, що принаймні троє правоохоронців минулими вихідними були засліплені лазерами й можливо назавжди втратили зір.

"Те, що відбувається кожної ночі біля будівлі суду, не може бути обґрунтовано названо протестами. За будь-яких об'єктивних обставин, це є атакою на уряд Сполучених Штатів", - заявив генпрокурор США.

За його словами, федеральні агенти перебувають всередині периметра будівлі суду, захищаючи його від щоденних нападів, що тривають упродовж двох місяців.

"Ми обороняємо (будівлю суду – ред.). Ми не шукаємо неприємностей", - підкреслив Барр.

Він також зауважив, що на хвилі смерті Джорджа Флойда агресивні протестувальники та анархісти скористалися мирними протестами, щоби "створити безглуздий хаос та руйнування, від чого страждають невинні жертви". У цьому зв'язку Барр назвав "безвідповідальними" дії протестувальників, а також тих, хто намагається демонізувати правоохоронців. Це серйозно шкодить міським громадам та країні, підкреслив генпрокурор США.

Як повідомляв Укрінформ, на тлі тривалих протестів, пов'язаних із загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, у Портленді (штат Орегон) впродовж останніх тижнів відбуваються прояви агресії та сутички протестувальників з поліцією. За розпорядженням президента США, до міста були відправлені федеральні правоохоронці, які силою вгамовували протести та проводили масові арешти.

Як заявив Трамп, відправлені до Орегону офіцери виконали "фантастичну роботу" під час наведення ладу в Портленді. Також Трамп заявив, що всі підбурювачі та агресивні протестувальники, які нападатимуть на федеральні установи в Портленді та інших містах, будуть ув'язнені від десяти років та більше за діючим законом.

Місцеві чиновники натомість кажуть, що втручання федеральних силовиків робить ситуацію ще гіршою.

Фото: АА