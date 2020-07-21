Трамп хоче направити додаткові сили до великих міст США через тривалі протести

На тлі тривалих протестів, пов'язаних із загибеллю під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда, президент США Дональд Трамп погрожує' надіслати більше федеральних правоохоронців до міст, де тривають заворушення.

Про це інформує BBC.

"Президент Дональд Трамп погрожує надіслати більше федеральних правоохоронців до великих міст США для контролю над тривалими протестами", - йдеться у повідомленні.

Трамп у понеділок розкритикував низку міст, якими керують "ліберальні демократи", зокрема Чикаго та Нью-Йорк, заявивши, що там місцева влада боїться діяти.

За його словами, офіцери, які були відправлені до штату Орегон, виконали "фантастичну роботу", наводячи лад у Портленді. Місцеві чиновники натомість кажуть, що втручання федеральних силовиків робить ситуацію ще гіршою.

Лідери низки штатів вимагають від Трампа забрати силовиків з Портленда, звинувачуючи президента в ескалації ситуації з політичною метою напередодні виборів.

Трамп також високо оцінив дії федеральних військових у Портленді. У місті з травня відбуваються протести проти жорстокості поліції після загибеллі Джорджа Флойда.

За наказом Трампа військові прибули до Портленда два тижні тому, щоб вгамувати заворушення.

Протягом останнього тижня напруженість між протестувальниками та федеральними силовиками наростає, на тлі цього місцеві керівники закликали федеральних військових залишити місто.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

фото: The White House