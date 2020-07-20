Трамп заявив, що Байден некомпетентний, аби бути президентом

Дональд Трамп поставив під сумнів гостроту мислення свого опонента на президентських Джо Байдена, заявивши, що той «некомпетентний, аби бути президентом».

Про це повідомляє Голос Америки.

«Трамп обрушився на Байдена зі шквалом критики в інтерв'ю телеканалу Fox News, заявивши, що «Байден не може зв'язати два речення», - йдеться в повідомленні.

«Вони його вивозять. Він піднімається, повторюється, вони ставлять йому запитання. Він читає текст з телесуфлера, а потім повертається до свого підвалу. І ви скажете мені, що американці хочуть мати таке в епоху, коли у нас проблеми з іншими країнами, які хочуть нам зашкодити?» - заявив Трамп.

Зазначається, що у разі перемоги Байдена на перегонах він стане найстарішим президентом США.

У відповідь на запитання журналіста Кріса Воллеса, який взяв інтерв'ю у Трампа в Білому домі, чи вважає він Байдена занадто старим, чинний президент відповів: «Не хочу так говорити. Скажу, що він некомпетентний для того, щоб бути президентом. Щоб бути президентом, потрібно бути кмітливим, жорстким і багато ще яким».

Як відомо, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.