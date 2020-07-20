Трамп заявив, що Байден некомпетентний, аби бути президентом
Про це повідомляє Голос Америки.
«Трамп обрушився на Байдена зі шквалом критики в інтерв'ю телеканалу Fox News, заявивши, що «Байден не може зв'язати два речення», - йдеться в повідомленні.
«Вони його вивозять. Він піднімається, повторюється, вони ставлять йому запитання. Він читає текст з телесуфлера, а потім повертається до свого підвалу. І ви скажете мені, що американці хочуть мати таке в епоху, коли у нас проблеми з іншими країнами, які хочуть нам зашкодити?» - заявив Трамп.
Зазначається, що у разі перемоги Байдена на перегонах він стане найстарішим президентом США.
У відповідь на запитання журналіста Кріса Воллеса, який взяв інтерв'ю у Трампа в Білому домі, чи вважає він Байдена занадто старим, чинний президент відповів: «Не хочу так говорити. Скажу, що він некомпетентний для того, щоб бути президентом. Щоб бути президентом, потрібно бути кмітливим, жорстким і багато ще яким».
Як відомо, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.