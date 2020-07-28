Трамп пригрозив в'язницею агресивним протестувальникам у Портленді

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі підбурювачі та агресивні протестувальники, які нападатимуть на федеральні установи в Портленді та інших містах, будуть ув'язнені від десяти років та більше за діючим законом.

Про це він написав у Твітер, повідомляє Укрінформ.

"Анархісти, підбурювачі або протестувальники, які шкодять нашому федеральному суду в Портленді чи іншим федеральним будівлям у будь-якому місті чи штаті, переслідуватимуться відповідно до недавно поновленого закону про статути та пам'ятники. Мінімум десять років у в'язниці. Не робіть цього", - зауважив президент, додавши посилання на Міністерство внутрішньої безпеки США.

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Як повідомляв Укрінформ, на тлі тривалих протестів, пов'язаних із загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, у Портленді (штат Орегон) впродовж останніх тижнів відбуваються прояви агресії та сутички протестувальників з поліцією. За розпорядженням президента США, до міста були відправлені федеральні правоохоронці, які силою вгамовували протести та проводили масові арешти.

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Як заявив Трамп, відправлені до Орегону офіцери виконали "фантастичну роботу" під час наведення ладу в Портленді. Місцеві чиновники натомість кажуть, що втручання федеральних силовиків робить ситуацію ще гіршою.

Фото: АА