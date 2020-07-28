Трамп пригрозив в'язницею агресивним протестувальникам у Портленді
Про це він написав у Твітер, повідомляє Укрінформ.
"Анархісти, підбурювачі або протестувальники, які шкодять нашому федеральному суду в Портленді чи іншим федеральним будівлям у будь-якому місті чи штаті, переслідуватимуться відповідно до недавно поновленого закону про статути та пам'ятники. Мінімум десять років у в'язниці. Не робіть цього", - зауважив президент, додавши посилання на Міністерство внутрішньої безпеки США.
Як повідомляв Укрінформ, на тлі тривалих протестів, пов'язаних із загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, у Портленді (штат Орегон) впродовж останніх тижнів відбуваються прояви агресії та сутички протестувальників з поліцією. За розпорядженням президента США, до міста були відправлені федеральні правоохоронці, які силою вгамовували протести та проводили масові арешти.
Як заявив Трамп, відправлені до Орегону офіцери виконали "фантастичну роботу" під час наведення ладу в Портленді. Місцеві чиновники натомість кажуть, що втручання федеральних силовиків робить ситуацію ще гіршою.
Фото: АА