Мер Портленда постраждав від сльозогінного газу на протестах

У Портленді, США, правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників, зокрема постраждав міський голова міста Тед Вілер.

Про це пише New York Times.

"Мер Портленда Тед Вілер почав кашляти та погано себе відчувати посеред власного міста у середу ввечері після того, як федеральні поліціянти застосували сльозогінний газ проти натовпу протестувальників, до яких приєднався пан Вілер, на акції біля будівлі федерального суду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Тед Вілер засудив застосування сльозогінного газу. Він назвав це "кричущою надмірною реакцією" з боку федеральних поліцейських, а не стратегією деескалації конфлікту в місті. Міський голова закликав федеральних агентів негайно залишити місто.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

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ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

Фото: Octavio Jones / The New York Times