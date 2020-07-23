Мер Портленда постраждав від сльозогінного газу на протестах
Про це пише New York Times.
"Мер Портленда Тед Вілер почав кашляти та погано себе відчувати посеред власного міста у середу ввечері після того, як федеральні поліціянти застосували сльозогінний газ проти натовпу протестувальників, до яких приєднався пан Вілер, на акції біля будівлі федерального суду", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Тед Вілер засудив застосування сльозогінного газу. Він назвав це "кричущою надмірною реакцією" з боку федеральних поліцейських, а не стратегією деескалації конфлікту в місті. Міський голова закликав федеральних агентів негайно залишити місто.
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку із загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.
ФБР та прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені.
Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.
Фото: Octavio Jones / The New York Times