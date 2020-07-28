В Італії зростає кількість нових випадків коронавірусу

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 181 новий випадок коронавірусу, що на 11 більше ніж було минулої доби. Щоденна смертність унаслідок епідемії також зросла.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин випадки захворюваності зросла на 181 (вчора їх було 170), свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Кількість жертв - 11, до цього чотири дні поспіль вона становила 5", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість смертей унаслідок епідемії в Італії зросла до 35 123.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії наразі становить 246 488. Одужали від недуги 198 756 пацієнтів.

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Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження коронавірусом, зокрема 656 853 летальних випадків, одужали від недуги 10 253 211 осіб.

Фото: ANSA