У Нідерландах готові розпочати випробування вакцини проти Covid-19 на людях

“Фармацевтична компанія Janssen Vaccines, що у Лейдені розпочинає випробування потенційної вакцини проти коронавірусу на людях”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше, на думку компанії, планували розпочати так званий етап клінічного тестування буде можливо у вересні. Однак розвиток дослідження прискорився і через успішні результати, процес вдалося запустити раніше.

У свою чергу материнська компанія Johnson & Johnson минулого місяця, заявила, що клінічні випробування розпочнуться раніше.

Вакцину почали тестувати на 1045 здорових дослих з США та Бельгії віком від 18 до 65 років, бо результати попередніх досліджень були обнадійливі.

Наступний етап відбудеться у вересні. Тоді буде залучено більшу кількість людей, і можна буде зробити висновок чи захищає вакцина від вірусу.

Якщо ці результати будуть хорошими, вакцина може бути доступна в першій половині 2021 року.