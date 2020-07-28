У світі померли понад 650 тисяч осіб від COVID-19

Загалом, з початку пандемії коронавірусу, у світі заразилося COVID-19 понад 16,340 млн людей, з них померли щонайменше 650 тисяч.

Про це йдеться в статистичних даних, оприлюднених у понеділок Університетом медицини імені Джона Гопкінса (США), передає Укрінформ.

Так, за останніми даними, станом на вечір 27 липня зареєстровано 650 157 осіб, які померли внаслідок захворювання COVID-19. Водночас, відзначається, що більше 9,438 млн людей одужали.

На перших двох позиціях за кількістю виявлених хворих, а також померлих перебувають США та Бразилія. Однак цікаво, що Британія за кількістю хворих вона знаходиться на дев'ятій сходинці, однак входить у трійку перших країн за рівнем смертності. Подібна тенденція з підвищеною кількістю летальних випадків спостерігається також в Італії й Мексиці.

Що ж стосується динаміки щоденних захворювань у світі, то за останній тиждень вона демонструє спад – з 282,8 тисяч, зафіксованих 24 липня, до 204,6 тисяч за результатами минулої доби.

Загалом, статистика охоплює офіційні дані, зібрані з 188 країн та регіонів світу.