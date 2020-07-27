У Росії оштрафували журналіста, якому поліцейський зламав руку на виборчій дільниці

Суд у Санкт-Петербурзі оштрафував кореспондента порталу "Медіазона" Давида Френкеля, якому силовик зламав руку, за статтею про непокору поліцейському на виборчій дільниці.

Про це повідомляє Медіазона з посиланням на самого Френкеля.

Журналіст повідомив, що суддя Дзержинського районного суду Петербурга Ольга Андрєєва оштрафувала його на 500 рублів за статтею про непокору поліцейському (стаття 19.3 КоАП) на виборчій дільниці.

Френкелю також призначили 2 тисячі рублів (28 доларів) штрафу у справі про втручання у здійснення роботи виборчкому і винесли попередження за порушення "режиму самоізоляції", який діяв у Петербурзі під час інциденту.

За версією поліції, кореспондент "провокував конфліктну ситуацію" на дільниці, де проходило голосування щодо поправок до Конституції, і заважав працювати комісії. У протоколі стверджувалося, що Френкель під час затримання "впирався ногами, хапався за стіни, пручався, відштовхував співробітників". На відео затримання таких дій з боку журналіста не видно.

У суді також допитали колишнього главу палацового муніципального округу Петербурга Дмитра Абрамова, який стверджує, що був на ділянці спостерігачем. Під час нападу на журналіста він наступив йому на ногу і смикнув за зламану руку, назвавши "симулянтом". Абрамов вважає, що Френкель впав і зламав руку не через дії співробітника поліції.

Поліцейський Денис Дмитрієв, який затримував журналіста, заявив, що вирішив його затримати на вимогу голови комісії, оскільки журналіст заважав виборцям. Френкель це заперечує.

Раніше журналіст подав заяви про порушення кримінальної справи за статтею про перевищення посадових повноважень співробітником поліції. Про результати перевірки поки не повідомлялося.

Після отриманого Френкелем перелому йому було необхідне проведення термінової операції, реабілітація триватиме кілька місяців.

Фото: Давид Френкель / Медіазона