Тиждень з життя двічі генерал-майора Рамзана Кадирова

Москва і Грозний – хто кому потрібніший у часи нестабільності

Минулий тиждень, попри середину літа, виявився вельми багатим на події – не завжди заплановані - в Україні; в сусідніх країнах – Білорусі та Росії; в Європі; у світі. І не сказати, щоб правитель Чечні Рамзан Кадиров був цими днями у центрі інтересу, але так вийшло, що від початку і до кінця тижня він постійно був на вустах.

Усі ці сюжети щодо нього, які пов'язані в один вузол, добре і з різних боків описують ситуацію в РФ. Піком цього стало отримання Кадировим звання генерал-майора, а також пояснення з цього приводу, що припали на кінець тижня. Але починалося все у понеділок.

НОВІ САНКЦІЇ І ПОШУКИ НЕМОЖЛИВОЇ ДЗЕРКАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

На початку тижня стало відомо, що Держдеп США вніс Рамзана Кадирова до «чорного списку» осіб, що помічені у порушенні прав людини. Держсекретар Майк Помпео заявив, що Кадиров відповідальний «за численні грубі порушення прав людини, які мали місце більше десяти років тому, включно з тортурами та стратами поза судом» і «жахливі повідомлення про зловживання щодо ЛГБТ-осіб, правозахисників, представників незалежних ЗМІ та інших громадян».

Майк Помпео / Фото: KENT NISHIMURA/LOS ANGELES TIMES VIA GETTY IMAGES

У цій історії – три важливі деталі. Раніше Кадиров вже був у списку санкцій Мінфіну США і, можливо, вважав, що гірше не буде. Виявилося – буде. По-друге, стало відомо, що внесення до списку поширюється також на його дружину Медні Кадирову та доньок Айшат і Каріну (вона ж Хадіжат) Кадирових. І третє: Помпео заявив, що США закликають своїх партнерів і союзників до «вжиття аналогічних заходів».

Родина Рамзана Кадирова

Кремлівські «аналитики на довольствии» підняли свій звичайний інфошум, захоплюючись, як сильно і переконливо відповів Кадиров, а також говорячи про нібито непродуктивність та безглуздість санкцій (ха-ха, ну чим це може зашкодити нашому чудовому керівнику чудового регіону?). Але по тому, як злагоджено російські діячі кинулися на захист Кадирова, було видно, що міра якраз є дуже болючою.

Про структури та населення, безпосередньо підконтрольні Кадирову, говорити не будемо. У цьому сенсі 44-секундний ролик про флешмоб #МыСемьяКРА буде більш красномовним.

Маразм крепчал! Страна катилась в пропасть! Оруэлл нервно курил в сторонке! pic.twitter.com/jnUqN4UR32 — Геннадий Гудков (@gudkov_g) July 25, 2020

Поговоримо про людей з більшими, як кажуть у фізиці, «степенями свободы». Насамперед, звичайно, виступили члени Держдуми, в тому числі глава думського комітету з міжнародних справ, заслужений харрасмер Росії Леонід Слуцький. Втім, перша його заява виглядала доволі комічно (для діяча з ЛДПР це швидше правило, ніж виняток): «Ну а принцип взаимности никто не отменял. Россия найдет способ применить ответные меры на это очередное противоправное решение Госдепа». От, їй-богу, важко зрозуміти, що тут малося на увазі. Що РФ внесе до чорного списку когось з американських губернаторів? Або самого Майка Помпео?!.. Далі головний думський міжнародник заявив, що звинувачення в причетності до порушень прав людини мають бути підтверджені тільки в суді, «в противном случае подобные утверждения являются клеветой на одного из самых авторитетных руководителей российских регионов». Пропозиція, до речі, цілком конструктивна. Думається, Держдепу було б що пред'явити в суді, спираючись, як мінімум, на розслідування у російській пресі. Правда, тут вже навряд чи сам Кадиров погодиться. Втім, як звичайне елдепеерівське бла-бла-бла – згодиться.

Леонід Слуцький

ВІД «ПОМПЕО, БОЙ ПРИНЯТ» ДО «ПРИЕЗЖАЙ, ПОГОВОРИМ»

Окремо треба сказати про рішучу підтримку глави Чечні, висловлену керівництвом російського правозахисту... Втім, стоп, стоп, так можна подумати, прочитавши лише заголовки новин. А якщо заглянути всередину, то картина інша. Голова Ради з прав людини при президентові РФ (РПЛ) Валерій Фадєєв відбувся кількома мало значущими словами: «У нас так много своих забот и проблем. Меня, честно говоря, не сильно беспокоит решение, которое выносит Госдеп». І ще додав, що це рішення, ймовірно, не дуже турбує і громадянина Росії Кадирова (з натяком – якщо той звернеться, то він займатиметься цим, а так – «не трогайте меня»). Генерал-майор МВС, російський омбудсмен Тетяна Москалькова у своєму виступі власне про Кадирова і конкретний випадок взагалі не говорила, розжовуючи свою давню думку, що вона в принципі проти санкцій.

Валерій Фадєєв

Цей сюжет, здається, залишився непоміченим, а він сам собою є показовим. «Назначая на правозащиту» замість яких-небудь яблучників, ексдемократів і віцеєльціністів, як було раніше, людей вкрай лояльных, своїх, системних, Кремль розраховував на дещо інше – наступальну «защиту» прав людини не стільки в Росії, скільки за її межами: в США, Україні, ЄС (про що, до речі, Москалькова і Фадєєв самі колись згадували). Однак минув час і за наявних обставин генерали російського правозахисту не так, щоб фрондують, однак і «задрав штаны, бежать за комсомолом» не збираються, намагаються дотримуватися якоїсь пристойності. Тож новинникам доводиться викручуватися, придумувати потрібні заголовки.

Тетяна Москалькова

(Забігаючи наперед – на цьому тлі прессекретар Кремля і МЗС РФ, захищаючи честь кадировського мундира, виглядали куди менш пристойно).

Сам Кадиров вже до вечора понеділка відповів у властивому йому епатуючому стилі #ктонепонялтотпоймет. Він написав у своєму Telegram-каналі «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», супроводжуючи це фотографією зі збройової кімнати і двома ручними кулеметами в руках. (Принагідно варто зазначити, що такою публікацією Кадиров фактично не так щоб дезавуював претензії до президента України Володимира Зеленського з приводу повторних і «правильных» вибачень, що висувалися напередодні, але зробив їх менш серйозними, поставивши в загальний ряд із зовнішньополітичним «стёбом»).

Вранці, на свіжу голову, правитель Чечні пом'якшив свою риторику (цікаво б дізнатися – сам чи після підказки). Тепер це було відео, опубліковане на ресурсах телеканалу «Грозный»: «…Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво, поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает».

ПЄСКОВ&ЗАХАРОВА: «БЛУЖДАНИЕ В ПУРГЕ КАЛИНКИ-МАЛИНКИ»

А от далі в справу вступив пресадвокат Пєсков. Пам'ятаєте, Путін якось сказав про свого прессекретаря, що «он несет иногда такую "пургу"». Так от, "пургу" щодо Рамзана Ахматовича Пєсков несе завжди дбайливо і урочисто, як коштовні нагороди на атласних подушечках. От, приміром, якою чергою слів він відстрілявся з приводу фотографії «Помпео, мы принимаем бой!»: «Если ты владеешь оружием в соответствии с законом, и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет». Хвилинку, а факт погрози держсекретареві США? Ні, не помітив. Пізніше Пєсков ще обурився включенням до санкційного списку родичок Кадирова, сказавши, що це «весьма и весьма труднообъяснимо» і «является крайне недружественными действиями».

Дмітрій Пєсков

Таку ж думку висловила, але в четвер на її традиційному тролінг-брифінгу, офіційний представник МЗС РФ, знатний виконавець дипломатичної калинки-малинки Марія Захарова: «Какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям?». Принагідно варто зазначити, що у Захарової була і більш гаряча у всіх сенсах понеділкова відповідь у Facebook: «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем». М-да, мабуть, до четверга у російському МЗС замучалися думати, але так і не придумали.

Марія Захарова

Зате придумали в інстанції вище. У четвер Кадиров повідомив, що йому зателефонував Путін і повідомив про присвоєння звання генерал-майора. А перед цим телеканал «Грозный» повідомляв, що Кадирова перевели зі структури МВС до Росгвардії. Тому «для тех, кто понимает», уся ця новина мала би звучати інакше: звання не присвоєно, а перепризначено. Річ у тому, що генерал-майором Кадиров є давно – з 2009 року. Але тоді він став генералом МВС і за указом «президента» Медведєва. Тепер же це звання перепризначено йому в іншій структурі і самим Путіним.

Тим часом Рамзан Ахматович мимоволі, але славно викрив «пургу Пескова». Кадиров повідомив, що на фото – він у збройовій кімнаті Росгвардії під час перевірки «правил содержания оружия». Тоді як зі слів пургоносця можна було подумати, що у Кадирова законно зареєстровано та знаходиться на зберіганні така велика кількість автоматичної зброї, включно з кулеметами.

Дмитро Медведєв і Рамзан Кадиров

У п'ятницю Пєсков продовжив давати термінологічно плутані пояснення. Цього разу він пояснював, що «присвоение и назначение» Кадирову звання генерал-майора Росгвардії сталося з тієї причини, що він «сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы». І знову – ні слова про генерал-майорство МВС, отримане від «Димона». Незрозуміло також, чому з терористичною загрозою не можна боротися в рамках МВС, де навіть є спеціальне «управление по противодействию экстремистской деятельности и терроризму» (Центр “Э”)?

ПУТІН І КАДИРОВ – ХТО КОМУ ПОТРІБНІШИЙ?

Але чому, власне, в Москві, в Кремлі до правителя Чечні ставляться як до улюбленого родича, часом занадто буйного і свавільного, але загалом гарного хлопця, такого собі героя з першої частини ліричної комедії «Іграшка», який подорослішав? Відповідь на це запитання дається давно. Тому що він, отримуючи великі дотації, тримає в шорах такий проблемний регіон, як Чечня. Крім того, Кадиров контролює і чеченські земляцтва по всій Росії, пригальмовуючи земляків, якщо ті здатні десь викликати занадто вже явне напруження на національному ґрунті.

Але далі починаються запитання: хто кому потрібніший – Путін Кадирову чи Кадиров Путіну? І тут аналітики дають прямо протилежні відповіді. Одні кажуть, що Кадиров і його клан встигли образити в Чечні дуже багатьох, що якщо Путін від нього відвернеться, то у Грозному швидко відбудеться зміна влади.

Інші кажуть, і так само переконано, що Кадиров надійно контролює ситуацію в Чечні, його підтримка там є консолідованою. Тому президент РФ, навіть якщо і захотів би, не зміг так просто зняти його з посади. Крім того, висловлюються думки, що (рос)гвардія Кадирова може бути надійною преторіанською гвардією для Путіна, потреба в якій лише зростає.

Ось на третю суботу несанкціонованих протестів у Хабаровську народу вийшло більше, ніж у попередні рази. І місцеві силовики їх не розганяють. Чи погодяться на жорсткий розгін ввезені силовики з умовних Саратова, Володимира або Тули – теж питання (це на ненависно ситих москвичів нацьковувати простіше, а тут така ж провінція і навіть ще більш далека, столицею кинута).

І ось тут знову запитання: чи наважиться Кремль у надзвичайній ситуації використовувати «гвардию Кадырова»? Тут також даються прямо протилежні відповіді. Одні кажуть, що, звичайно ж, наважиться – і це може призвести до великих жертв. Інші настільки ж категорично заявляють: не наважиться, оскільки це загрожує розколом у середовищі самих силовиків, серед яких багато ветеранів чеченських воєн, і так незадоволених занадто великим посиленням тих, з ким вони воювали.

Але у будь-якому випадку – це той варіант, коли загроза є не менш важливою, ніж її здійснення.

ЧОМУ ДО САНКЦІЙНОГО СПИСКУ ВНЕСЕНІ І ЧЛЕНИ РОДИНИ

Цікавим є і зовнішньополітичний аспект. Невдоволення Москви через оголошення нової порції санкцій проти Кадирових частково пояснюється і ним. Правитель Чечні останніми роками заявляв претензії на те, щоб стати одним з помітних діячів ісламу на міжнародному рівні, зав'язуючи і підтримуючи прямі зовнішньополітичні контакти. (От, скажімо, і минулого тижня він надіслав листа зі словами підтримки – емірові Кувейту, який переніс операцію). Для Москви це, загалом, корисно як зайвий канал зв'язку і знаряддя здійснення впливу.

Але американський чинник у сунітських країнах є дуже вагомим. Так, на особистому рівні те, як Кадиров злить Вашингтон, може подекуди викликати схвалення. Але на офіційному – американські санкції зменшують можливість маневру для Кадирова і Москви, яка за ним стоїть. У тому числі і в сенсі «мягкой силы», культурної дипломатії за участю його близьких (і не лише в ісламських країнах). Тому обурення, «недоумение» російських діячів з приводу включення до санкційних списків родичів вкотре виглядає лицемірним. Це ж не новина. Коли вводяться санкції щодо представників політичної та економічної еліти РФ (що, як правило, збігається), то вони часто діють через родичів, і Кадиров тут не виняток. Слідом санкції, у свою чергу, періодично розширюються і до кола родичів.

Айшат Кадирова / Фото: Getty Images

Простий приклад. У 2009 році Медні Кадирова створила чеченський бренд «Модный дом Firdaws». Згодом управління компанією було передано доньці Айшат Кадировій (і під санкції, як ми пам'ятаємо, підпали обидві). Ще для ілюстрації. У лютому цього року, під час традиційного Тижня моди у Парижі, Firdaws провів показ колекції «История любви» в особняку на Єлисейських полях. Сам Кадиров через вже наявні санкції виїхати туди не міг. Але завдяки доньці його прізвище там звучало. Тепер же, після нових санкцій, нічого подібного не буде – і цей канал зв'язку, і ця можливість поліпшення іміджу закриті. Є через що нервувати.

А імідж Кадирова на Заході дуже потребує поліпшення. Офіційно про це не говорилося, але так вже співпало, що нові санкції з'явилися невдовзі після чергового вбивства чеченського опозиціонера в еміграції. Цього разу жертвою став Маміхан Умаров, відомий в YouTube як блогер «Анзор из Вены», якого вбили 4 липня в австрійській столиці. (В Україні Умаров відомий після того, як проходив свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої, замахи на її чоловіка Адама Осмаєва та ексдепутата Ігоря Мосійчука).

Маміхан Умаров

До кінця тижня Рамзан Ахматович, здається, зовсім відійшов від хвилювань і переключився з Помпео і Зеленського на не менш важливі події. Зокрема – коментував в Instagram поєдинок бійців змішаного стилю Магомеда Ісмаїлова та Олександра Ємельяненка... Втім, ні, останнім залпом інформаційної війни на тижні стало інтерв'ю Кадирова телеканалу «Россия-1», яке вийшло у неділю ввечері. Там правитель Чечні розповів, з яким натхненням підвідомчий народ проводить флешмоби на його підтримку. А також скромно зазначив, що він гідний Нобелівської премії миру за боротьбу з тероризмом у регіоні. (А Why би і не not? Може, заодно вже і з фізики, враховуючи, що він з 2006 року – академік Російської академії природничих наук; думаю, його практичні дослідження в галузі «ступеней свободы» є дуже цікавими).

Хай там як, а в Російській Федерації Чечня на сьогодні є єдиним таки СУБ'ЄКТОМ Федерації. І своє слово її правитель ще скаже. Але яким воно буде, залишається лише гадати. У тому числі, і в Кремлі.

Олег Кудрін