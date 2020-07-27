Міноборони Туреччини - про спалення прапора у Греції: засуджуємо і проклинаємо

Міністерство оборони Туреччини засудило спалення прапора цієї країни у грецькому місті Салоніки на знак протесту проти перетворення Святої Софії на мечеть.

Відповідну заяву міноборони Туреччини оприлюднило у Twitter.

«Ми рішуче засуджуємо і проклинаємо спалення турецького прапора в Салоніках, Греція. Ми попереджаємо, що подібні дії та спроби мають бути негайно припинені. Брудні руки, що тягнуться до нашого славного прапора, будуть зламані», - йдеться в заяві.

Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.



Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. 🇹🇷 pic.twitter.com/swoucdiiTE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020

Як відомо, це не перший подібний інцидент. Раніше в Ізраїлі - так само на знак протесту проти перетворення Святої Софії на мечеть - турецький прапор розірвали та спалили під генконсульством Туреччини в Єрусалимі.

10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею собору Святої Софії у Стамбулі, що дозволяє знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

Це рішення турецької влади розкритикували ЄС, США, Німеччина, Всесвітня рада церков та Папа Римський. Проте президент Туреччини заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору.

Собор Святої Софії, збудований за імператора Візантії Юстиніана у 537 році, понад тисячу років був найбільшим храмом християнського світу. Після захоплення Константинополя османами та падіння Візантійської імперії 1453 року його перетворили на головну мечеть Османської держави.