В Італії зменшилася кількість нових випадків COVID-19

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Відзначається невелике падіння кількості нових випадків, яких стало на 255 більше протягом останніх 24 годин (вчора нових було 275). Третій день поспіль кількість жертв епідемії становить 5 осіб, а в Ломбардії не зафіксовано жодного смертельного випадку", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання Corriere Della Sera, в Італії з початку епідемії коронавірусу вірусом Sars-CoV-2 захворіли щонайменше 246 118 осіб.

З них 35 107 осіб померли унаслідок недуги, а 198 446 одужали та були виписані з лікарень.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 липня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 16 203 479 осіб. Одужали 9 914 013 осіб, 648 453 пацієнти померли.

Фото: ANSA