В Італії зменшилась добова кількість випадків COVID-19

Впродовж останньої доби в Італії зафіксували 252 нових випадки COVID-19. Це зменшення порівняно з минулою добою.

Про це інформує Corriere Della Sera.

"В Італії з початку епідемії щонайменше у 245 590 людей (252 протягом останньої доби) виявили вірус Sars-CoV-2. З них 35 097 померли (5 летальних випадків за останню добу)", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби зафіксовано 306 нових випадків коронавірусної хвороби та 10 летальних випадків унаслідок недуги.

З початку епідемії в Італії одужали та були виписані з лікарень 198 192 пацієнти з коронавірусом.

Як повідомлялося, у світі станом на 24 липня зареєстровано 15 685 094 випадки коронавірусу, з них 637 231 летальний. Одужали 9 569 377 пацієнтів.

Фото з сайту ansa.it