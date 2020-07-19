В Італії зафіксували мінімальну добову смертність від COVID-19 за п'ять місяців

Протягом останньої доби в Італії померли 3 пацієнти, у яких раніше виявили коронавірусну хворобу. Це найнижча добова кількість жертв пандемії коронавірусу від початку надзвичайної ситуації в Італії у лютому цього року.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Зафіксовано найнижчу кількість жертв від початку надзвичайної ситуації в Італії. Протягом останніх 24 годин 3 людини померли унаслідок коронавірусної хвороби. Таке сталося вперше з лютого", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 35 045 осіб.

Кількість нових пацієнтів з хворобою COVID-19 в Італії також зменшується, протягом останніх 24 годин їх зафіксували 219 у порівнянні з 249-ма пацієнтами минулої доби.

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Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії зросла до 244 434. Загальна кількість одужалих від хвороби пацієнтів в Італії наразі становить 196 949.

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.