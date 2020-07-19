У Бразилії за добу зафіксували понад 900 смертей від коронавірусу
Про це інформує CNN.
"Міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про 912 нових смертей від хвороби COVID-19 у суботу, збільшило загальну кількість загиблих в країні до 78 772", - йдеться у повідомленні.
Міністерство також повідомило про 28 532 нових випадки коронавірусної хвороби протягом доби, що збільшило загальну кількість зафіксованих випадків в країні до 2,07 мільйона.
Важкий перебіг епідемії в країні частково зумовлений зростанням кількості випадків на півдні та внутрішніх територіях Бразилії. Це стосується таких штатів, як Санта-Катаріна, де у п'ятницю в кількох регіонах губернатор Карлос Моїзес оголосив нові заходи карантину.
Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 в світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.