У Бразилії за добу зафіксували понад 900 смертей від коронавірусу

У суботу у Бразилії повідомили про 912 летальних випадків за добу внаслідок пандемії коронавірусу, що збільшило загальну кількість жертв епідемії до 78 772.

Про це інформує CNN.

"Міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про 912 нових смертей від хвороби COVID-19 у суботу, збільшило загальну кількість загиблих в країні до 78 772", - йдеться у повідомленні.

Міністерство також повідомило про 28 532 нових випадки коронавірусної хвороби протягом доби, що збільшило загальну кількість зафіксованих випадків в країні до 2,07 мільйона.

Важкий перебіг епідемії в країні частково зумовлений зростанням кількості випадків на півдні та внутрішніх територіях Бразилії. Це стосується таких штатів, як Санта-Катаріна, де у п'ятницю в кількох регіонах губернатор Карлос Моїзес оголосив нові заходи карантину.

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 в світі станом на середину дня 19 липня становила 14 454 023 особи. Кількість смертельних випадків - 605 619. Одужав 8 637 761 пацієнт.