На популярному курорті в Австрії - спалах коронавірусу

У популярному серед туристів містечку Санкт Вольфганг у Верхній Австрії, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

У туристичному містечку з населення менш як 3 тис. осіб було взято проби у 628 осіб. Станом на вечір суботи, у 44 з них результат тесту на коронавірус був позитивним. Очікується, що кількість випадків захворювання може бути ще більшою.

Інфікування виявлено у працівників 11 підприємств готельно-ресторанної сфери. Крім того, ще один випадок COVID-19 зафіксовано в одного із гостей курорту.

Згідно з місцевою владою, більшість інфікованих – молоді практиканти з різних земель, які працюють у туристичній сфері. Висловлюється переконання, що молоді люди підхопили коронавірус не на роботі, а під час спільного проводження вільного часу, у т.ч. у місцевих нічних кафе.

Влада містечка порекомендувала жителям, гостям та працівникам туристичної сфери, за можливості, залишатися у неділю вдома, допоки не стане відома загальна картина тестувань.

Усім, хто відвідував Санкт Вольфганг з 17 липня, влада землі Верхня Австрія також порадила уважно стежити за своїм здоров’ям, та у разі появи симптомів COVID-19 дзвонити на "гарячу лінію".

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 26 липня кількість випадків COVID-19 становить 16 203 479. Із них 9 914 013 осіб одужали, 648 453 пацієнти померли.

Фото: CTK Photo/Укрінформ