В'єтнам заборонив торгівлю дикими тваринами
Укрінформ
Уряд В’єтнаму видав розпорядження, яке забороняє продаж диких тварин на гуртових ринках, а також імпорт дичини.
Про це пише Громадське з посиланням на пресслужбу в’єтнамського уряду.
«Усім громадянам, зокрема посадовцям, державним службовцям та їхнім родичам забороняється незаконно полювати на диких тварин, торгувати ними, транспортувати чи вбивати їх, а також зберігати дичину», — йдеться в тексті розпорядження.
Документ також забороняє імпорт диких тварин. Уряд зазначає, що так він виконує своє зобов’язання «покласти край незаконній торгівлі дичиною та її споживанню».
У лютому 2020 року низка груп із захисту довкілля у В’єтнамі направила уряду листа з проханням закрити ринки, де продають дичину.
Фото з відкритих джерел