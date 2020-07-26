В'єтнам заборонив торгівлю дикими тваринами

В'єтнам заборонив торгівлю дикими тваринами

Укрінформ
Уряд В’єтнаму видав розпорядження, яке забороняє продаж диких тварин на гуртових ринках, а також імпорт дичини. 

Про це пише Громадське з посиланням на пресслужбу в’єтнамського уряду.

«Усім громадянам, зокрема посадовцям, державним службовцям та їхнім родичам забороняється незаконно полювати на диких тварин, торгувати ними, транспортувати чи вбивати їх, а також зберігати дичину», — йдеться в тексті розпорядження.

Документ також забороняє імпорт диких тварин. Уряд зазначає, що так він виконує своє зобов’язання «покласти край незаконній торгівлі дичиною та її споживанню».

Читайте також: Коронавірус "залишив" без карнавалу бразильський Сан-Паулу

У лютому 2020 року низка груп із захисту довкілля у В’єтнамі направила уряду листа з проханням закрити ринки, де продають дичину.

Фото з відкритих джерел

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-