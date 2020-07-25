Коронавірус "залишив" без карнавалу бразильський Сан-Паулу

У бразильському місті Сан-Паулу перенесли на невизначений термін карнавал через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

«І в школах самби, і в карнавальних блоках (вуличних вечірках) розуміють, що організувати карнавал на лютий наступного року не є доцільним», - заявив мер міста Бруно Ковас, припустивши, що карнавал може відбутися приблизно «наприкінці травня або на початку липня» наступного року .

Ріо-де-Жанейро, де проходить найбільший карнавал у Бразилії, розглядає можливість аналогічного кроку.

Бразилія знаходиться на другому місці у світовому антирейтингу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу, а також смертей від ускладнень хвороби. Штат Сан-Паулу є епіцентром спалаху, на нього припадає майже чверть всіх загиблих в країні.

У зв'язку з пандемією в місті Сан-Паулу вже скасували гей-парад у червні, який є одним з найбільших в світі, а також перенесли з липня на листопад «Марш за Ісуса», який щорічно збирає мільйони людей.

Як повідомлялося, станом на вечір 25 липня кількість зафіксованих випадків коронавірусу в світі становить 16 051 657, одужало 9 817 081 осіб, загинуло 644 797.