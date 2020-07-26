Влада КНДР повідомила про першу підозру на COVID-19 у країні

Лідер КНДР Кім Чен Ин провів екстрене засідання політбюро владної Робітничої партії КНДР у зв'язку з можливим виявленням у країні першого випадку зараження коронавірусом.

Про це інформує агентство ЦТАК.

Як зазначається, йдеться про випадок у місті Кесон - COVID-19 підозрюється в особи, яка три роки тому втекла до Південної Кореї та 9 липня так само нелегально повернулася до КНДР.

Повідомляється, що ймовірного зараженого помістили на карантин, йому було зроблено декілька тестів. Зараз установлюються всі його можливі контакти.

За останніми даними порталу Worldometers, у світі зафіксовано 16 млн 185 тис. 324 випадки COVID-19, в тому числі 647 тис. 515 летальних. Одужали 9 млн 901 тис. 453 особи.