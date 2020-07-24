Китай створив шпигунську мережу в десятках міст США – CNN

У мін'юсті США заявляють, що китайські спецслужби створили у більш ніж 25 містах Сполучених Штатів розгалужену шпигунську мережу, яка підтримується консульськими установами КНР.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в міністерстві юстиції США.

"Діяльність у Х'юстоні (де США припинили роботу китайського консульства – ред.), як ми вважаємо, була частиною ширшої мережі осіб, котра діяла у більш ніж 25 містах. Ця мережа підтримується тут через консульства (КНР – ред.)", - заявили в мін'юсті США.

За даними відомства, консульські установи передають залученим особам вказівки, як уникнути розслідування своїх дій правоохоронними органами США.

Коментарі мін'юсту були оприлюднені після затримання в США китайської вченої Тан Хуан, яка заявила, що займається дослідженнями у сфері біології. Натомість слідчі встановили, що вона працювала в одному з військово-медичних університетів КНР та знайшли її фотографії у формі китайської армії.

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Як повідомлялося, 22 липня Держдепартамент США заявив, що закриває генконсульство Китаю у Х'юстоні з міркувань "захисту американської інтелектуальної власності та приватної інформації американців".

Сполучені Штати неодноразово закидали Китаю, що він використовує свої дипломатичні установи для координації діяльності шпигунських мереж, націлених проти американського бізнесу та науки, у тому числі на крадіжки інтелектуальної власності.