Китай вимагав закрити консульство США у Ченду

Китай вимагав від США закрити генеральне консульство у місті Ченду.

Про це повідомляє АР.

«Китай у п'ятницю вимагав від Сполучених Штатів закрити консульство в західному місті Ченду», - йдеться в повідомленні.

Вимога була наслідком закриття консульства Китаю в Х'юстоні 22 липня. Вашингтон дав Пекіну на це 72 години.

Метою закриття китайського генерального консульства в Х'юстоні Вашингтон назвав захист інтелектуальної власності та приватної інформації США.

У Сполучених Штатів є посольство в Пекіні і консульства в п'яти інших містах материка - Шанхаї, Гуанчжоу, Ченду, Шеньяні та Ухані.