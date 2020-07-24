У ЄС визначили правила подорожей в умовах пандемії

Рада ЄС ухвалила пакет рішень, спрямованих на підвищення безпеки пасажирів та перевізників шляхом мінімізації ризиків інфікування коронавірусом під час подорожей між різними країнами.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«У своїх висновках Рада ЄС пропонує ряд базових заходів гігієни та контролю над інфекцією, які мають застосовуватися до всіх транспортних послуг щодо колективного транскордонного перевезення пасажирів. Рекомендації, серед іншого, складаються з таких положень: дотримання фізичного дистанціювання, або, де це неможливо, використання захисних масок; ширше використання цифрових квитків та системи їх перевірки; дотримання високих стандартів вентиляції свіжим повітрям та очищення засобів транспортування», - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС рекомендувала Єврокомісії та країнам-членам продовжувати координацію у застосуванні транспортних інструкцій і рекомендацій щодо протидії COVID-19, які були ухвалені на національному рівні та на рівні Євросоюзу.

Як повідомлялося, за даними порталу Worldometers, станом на 24 липня у світі зареєстровано 15,7 млн випадків коронавірусу, у тому числі понад 639 тис. летальних. Одужали 9,62 млн пацієнтів.